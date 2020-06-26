Лукашенко рассказал, как москвичи скупают в Минске квартиры

В Минске высокие цены на квартиры из-за высокого спроса у москвичей, которые «не считают деньги». Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в регионы, говорится на официальном сайте главы государства.
«Почему у нас дорогие квартиры в Минске... Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что иностранцы, в частности россияне, поняли, что Беларусь — это спокойная, тихая страна, благоприятная для жизни с детьми.
«Мы очень много жилья строим для очередников. Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное — элитное жилье... Пожалуйста, пусть приезжают москвичи», — сказал Лукашенко.
В конце марта Лукашенко высказал опасения, связанные с застройкой Минска. «Для нас жилье в Минске уже не проблема. Скажу честно, нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы», — говорил он. Лукашенко добавил, что боится того, чтобы столица Беларуси «не превратилась в Москву, Нью-Йорк, Лондон».
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