Лукашенко поменял местами мэра Минска и вице-премьера

Новым председателем Минского горисполкома назначен Владимир Кухарев, до сих пор занимавший пост вице-премьера в правительстве Беларуси. Соответствующее решение, как сообщает национальное информагентство «БелТА», принял президент Беларуси Александр Лукашенко.

Вице-премьером Кухарев был назначен в 2018 году, а до того на протяжении нескольких лет был связан с руководством Минском: в 2009-2012 годах он руководил администрацией Центрального района белорусской столицы, а в 2012-2016 годах был первым заместителем председателя Минского горисполкома.

Говоря о своих задачах на посту руководителя Минска, в котором продолжаются акции протеста, Кухарев заявил, что город не должен останавливаться в своем развитии.

До сих пор занимавший пост мэра Минска Анатолий Сивак по решению Лукашенко назначен вице-премьером в правительство, уточняет БелТА.

В августе 2020 года Минск стал центром массовых протестов, которые начались в Беларуси после того, как было объявлено, что на прошедших 9 августа выборах президента страны одержал победу Лукашенко, за которого, по официальным данным, было отдано более 80% голосов. Сторонники оппозиции заявили о массовой фальсификации результатов. Согласно их подсчетам, большинство пришедших на участки проголосовали за соперницу действующего президента Светлану Тихановскую.

Ранее сегодня Лукашенко сменил главу КГБ Белоруссии, назначив на этот пост главу Комитета государственного контроля (КГК) Ивана Тертеля. При этом покинувший КГБ Валерий Вакульчик занял пост госсекретаря Совета безопасности.