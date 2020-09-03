Лукашенко поменял местами мэра Минска и вице-премьера

Новым председателем Минского горисполкома назначен Владимир Кухарев, до сих пор занимавший пост вице-премьера в правительстве Беларуси. Соответствующее решение, как сообщает национальное информагентство «БелТА», принял президент Беларуси Александр Лукашенко.
Вице-премьером Кухарев был назначен в 2018 году, а до того на протяжении нескольких лет был связан с руководством Минском: в 2009-2012 годах он руководил администрацией Центрального района белорусской столицы, а в 2012-2016 годах был первым заместителем председателя Минского горисполкома.
Говоря о своих задачах на посту руководителя Минска, в котором продолжаются акции протеста, Кухарев заявил, что город не должен останавливаться в своем развитии.
До сих пор занимавший пост мэра Минска Анатолий Сивак по решению Лукашенко назначен вице-премьером в правительство, уточняет БелТА.
В августе 2020 года Минск стал центром массовых протестов, которые начались в Беларуси после того, как было объявлено, что на прошедших 9 августа выборах президента страны одержал победу Лукашенко, за которого, по официальным данным, было отдано более 80% голосов. Сторонники оппозиции заявили о массовой фальсификации результатов. Согласно их подсчетам, большинство пришедших на участки проголосовали за соперницу действующего президента Светлану Тихановскую.
Ранее сегодня Лукашенко сменил главу КГБ Белоруссии, назначив на этот пост главу Комитета государственного контроля (КГК) Ивана Тертеля. При этом покинувший КГБ Валерий Вакульчик занял пост госсекретаря Совета безопасности.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016