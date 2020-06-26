Российского режисера Серебренникова приговорили к трем годам условно

Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно по делу о хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа», передают местные СМИ.

«Назначить Серебренникову наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тыс. рублей и испытательным сроком на три года», — огласила приговор судья Олеся Менделеева. Суд не стал назначать Серебренникову дополнительное наказание в виде запрета занимать руководящие должности.

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов уже сообщил журналистам, что решение суда будет обжаловано.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию «Седьмая студия», сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий, содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости.