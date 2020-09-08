Российский суд признал актера Михаила Ефремова виновным

Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в ДТП, в результате которого погиб 57-летний мужчина, передаеют российские СМИ.
«Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека», — сказала судья.
Ефремова обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Наказание может составить от 5 до 12 лет лишения свободы.
В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как считает, что исправление артиста невозможно без изоляции от общества. Потерпевшие это требование поддержали, адвокат Ефремова попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить его в колонию-поселение. Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.
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