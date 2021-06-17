В Москве гражданке Украины дали 3,5 года колонии за продажу ребенка

Тушинский суд Москвы приговорил гражданку Украины к трем годам и шести месяцам колонии за продажу новорожденного ребенка. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе местной прокуратуры.
«Суд признал виновной 24-летнюю гражданку Украины в купле-продаже несовершеннолетнего. Он приговорил ее к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима», — уточнили в прокуратуре.
В прошлом году женщина в интернете разместила объявление о продаже ребенка, которого должна была родить в ноябре. Это объявление увидела москвичка, которая обратилась в правоохранительные органы и под контролем сотрудников полиции договорилась о встрече с женщиной и покупке ребенка сразу же после родов. 12 ноября 2020 года подозреваемая была задержана. Ребенка она продавала за 500 тыс. российских рублей (187 тыс. гривен).
Сообщается, что вину она признала в полном объеме.
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