Степанов снова не смог выбрать председателя Нацслужбы здоровья

Министр здравоохранения Максим Степанов не определил победителя отбора на должность председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ).
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
«На сегодняшний день мной принято решение по результатам собеседований и проведенного отбора. Сообщаю, не определена кандидатура на председателя НСЗУ. Велика вероятность, что будет объявлен дополнительный отбор. Соответственно, после этого будет определен победитель», — цитируются в нем слова Степанова.
Он отметил, что в связи карантином возможно только проведение отбора за счет подписания контракта с победителем на время действия ограничений.
Полноценный конкурс на должность председателя НСЗУ возможен только после окончания карантина.
Ранее Степанов отклонил все кандидатуры на должность председателя Нацслужбы здоровья.
В декабре 2019 года Кабинет Министров уволил председателя Национальной службы здоровья Олега Петренко.
Временно исполняющей обязанности председателя НСЗУ была назначена Оксана Мовчан.
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