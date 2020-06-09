В Минздраве определились с кандидатом на должность главы НСЗУ

Министерство здравоохранения завершило отбор кандидатов на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), министр здравоохранения Максим Степанов определился с претендентом, которого он будет рекомендовать Кабмину.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, об этом Степанов сообщил на брифинге в понедельник.

«Министр определился с кандидатурой претендента. Данные этого человека будут переданы в Кабмин, после всех согласительных процедур это лицо может быть назначено на должность», — сообщает Минздрав.

Записи собеседований министра с кандидатами размещены на «Ютюб-канале» Нацагенства по госслужбе.