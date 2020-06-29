Положительно оценивают действия Зеленского уже менее 40% украинцев

Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц снизилась на 9%. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае — 47%); 45% — не одобряют (в мае — 37%)», — указывается в отчете о результатах опроса, обнародованном на сайте КМИС.

Отмечается, что количество не одобряющих действия и заявления президента превысило количество одобряющих впервые за последний год.

Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, сomputer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.