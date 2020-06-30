Саакашвили заявил о поручении президента обсудить революционную судебную реформу

Глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил в июле обсудить на заседании Национального совета реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы.
«Президент поручил к следующему Нацсовету реформ подготовить фундаментальнейшую концепцию революционной судебной реформы. Ни половинчатых мер, ни полумер, президент четко сказал: судебная система... К следующему Нацсовету, который состоится в июле», — заявил он журналистам по итогам состоявшегося во вторник в Киеве заседания Нацсовета реформ.
Глава исполкома Нацсовета реформ добавил, что власти намерены ввести концепцию, которая фундаментально отличается от нынешнего состояния судебной реформы в Украине.
«Это буду не полумеры, не полузаконы, не какие-то внутренние перестановки с одного места на другое. Это будет фундаментальный передел всего, что происходит у нас в судебной системе», — сказал он.
При этом Саакашкили подчеркнул, что президент в этом вопросе «очень радикально настроен». «И даже, если нужно провести через референдум, я думаю, президент на это пойдет. Даже если будет сопротивление в Раде, сопротивление коррумпированного судебного корпуса, этот беспредел должен закончиться», — подчеркнул он.
В этом контексте Саакашвили заявил, что «главным врагом» экономического прогресса Украины является правоохранительная система Украины: «(врагом — Ред.) является СБУ, Налоговая милиция, те подразделения, которые раньше работали в Генпрокуратуре. Те подразделения, которые терроризируют, рэкетируют экономику Украины».
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