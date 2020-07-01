За путинские поправки к конституции проголосовали около 70% россиян

Более 69,76% избирателей проголосовали за поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании, следует из данных Центральной избирательной комиссии РФ по итогам обработки 5,39% протоколов.

Согласно данным, опубликованным в информационном центре ЦИК, против поправок к конституции проголосовали 29,23% россиян.

Голосование пока продолжается, еще не закрылась половина участков в европейской части РФ. ЦИК РФ прогнозирует явку, значительно превышающую 62%.