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Индекс ожиданий деловой активности в июне подрос, но остается крайне низким

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Индекс ожиданий деловой активности в июне подрос, но остается крайне низким

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Нацбанком Украины (НБУ), в июне вырос на 9,6 процентных пункта (п.п.) — до 45,5 после роста в мае на 8 п.п., однако по-прежнему находится ниже нейтрального значения в 50 пунктов и сигнализирует о преобладании пессимистических ожиданий бизнеса, сообщил регулятор на сайта в среду.

«Украинский бизнес постепенно оправляется от удара, который нанес ему коронакризис. Опрос НБУ свидетельствуют, что настроения предпринимателей в июне улучшились. Улучшению настроений бизнеса способствовало постепенное свертывание карантина и восстановления деловой активности в мире», — отметил центробанк.

Согласно отчету, очередная волна ослабления карантина наиболее благоприятно повлияла на экономическую активность предприятий торговли: диффузный индекс (ДИ) в июне вырос до 50,5 с 37,6 в мае и впервые за три месяца превысил нейтральный уровень.

Указывается, что наиболее оптимистично респонденты настроены относительно объемов товарооборота и стоимости товаров, закупленных для продажи, ДИ которых вырос до 57,5 (с 38,1 в апреле и с 52,4 в мае). Кроме того, существенно улучшились оценки по объемам закупки товаров для продажи (до 43,8 с 23,8).

По данным НБУ, предприятия сферы услуг также улучшили свои ожидания в июне: ДИ вырос на 12,3 п.п. — до 40,8 — однако они все еще остаются пессимистичными. В частности, улучшились прогнозы относительно объема предоставляемых услуг (до 39,8 с 26,3 в мае) и объема новых заказов (до 37,8 с 23,7). Вместе с тем, ухудшились ожидания респондентов по ценам на собственные услуги (до 43,9 с 46,5 в мае).

«Улучшение настроений относительно объемов новых заказов, товаров для продажи и услуг свидетельствуют, что бизнес постепенно активизируется», — отметил центробанк.

Согласно отчету, в июне также выросли ожидания промышленных предприятий, ДИ которых увеличился до 49,2 с 40,4 месяцем ранее, при этом респонденты все еще пессимистично оценивают результаты своей деятельности.

Уточняется, что промышленные предприятия ожидают увеличения объемов новых заказов на продукцию (ДИ вырос до 56,7 с 43,3 в мае), в том числе и экспортных (до 58,3 с 39,2), а также объемов производства продукции (до 52,9 с 35,8) и рост цен на собственную продукцию (до 54,8 с 50). При этом сдержанными остаются прогнозы по запасам сырья и материалов, ДИ которых вырос в июне на 3,8 п.п. (до 47,1) и низкими — по объемам незавершенного производства (39,4).

В отчете указывается, что предприятия строительства ожидают ухудшения своей деятельности: ДИ в июне снизился на 4,1 п.п. — до 36. В частности, предприятия ухудшили свои ожидания по объемам строительства, новых заказов и закупки сырья (до 30 с 37,5 в мае).

Кроме того, из-за низкого спроса произошло ухудшение ожиданий предприятий сектора относительно цен на собственную продукцию (до 45 с 70,8 месяцем ранее).

Нацбанк отметил, что оценки по занятости респондентов всех отраслей остаются пессимистичными, уточнив, что наиболее негативно настроены предприятия строительства (ДИ в июне снизился до 35 с 37,5 в мае).

Вместе с тем, по итогам июня свои пессимистические оценки по численности работников немного смягчили предприятия торговли (до 48,8 с 41,7), услуг (до 43,9 с 29,8) и промышленности (до 43,3 с 40).

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Как сообщалось, НБУ ввел ИОДА как новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики в июле-2019, тогда его значение составило 52,4 п. После повышения ожиданий предприятий в августе (до 54,5 п.) и в сентябре (до 56,6 п.) в октябре они снизились (до 52,2 п.), а в ноябре стали пессимистическими, преодолев рубеж в 50 пунктов (49,1 п.), и продолжили снижение в декабре (до 48,6 п.).

В январе-2020 оценки предприятий продолжили снижаться (до 40,3 п) и после роста в феврале (до 51,2 п.) продолжили падение в марте (до 45,8 п.) и в апреле (до 29,9 п.). Вместе с тем, в мае индекс вырос до 36,6 п.

НБУ, Индекс ожиданий деловой активности
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