В МВФ не стали заступаться за Смолия

Международный валютный фонд отметил достижения Нацбанка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

«Мы взяли во внимание заявление об увольнении, поданное главой НБУ Смолием. Под его руководством, в Украине были достигнуты существенные свершения в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике. Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 июля глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за «систематического политического давления».