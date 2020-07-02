Кабмин уволил главу Госэнергонадзора

Кабинет министров уволил Максима Малашкина с должности председателя Государственной инспекции энергетического надзора, возложив временное выполнение обязанностей по этой должности на первого заместителя руководителя инспекции Романа Бондара.

Соответствующие распоряжения Кабмина от 1 июля № 787-р и 794-р обнародованы на «Урядовом портале».

Согласно информации на сайте Госэнергонадзора, Боднар был назначен первым заместителем главы инспекции 25 июня 2020 года, приступив к выполнению своих обязанностей 1 июля.

До назначения на эту должность являлся заместителем директора по организационной работы-заместителем Главного государственного инспектора Украины по энергонадзору ОП «Госэнергонадзор» ГП НЭК «Укрэнерго».