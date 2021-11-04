Госэнергонадзор выясняет причины аварийной остановки энергостанций Ахметова

Государственная инспекция энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор) осуществляет ряд мероприятий с целью выяснения причин аварийной остановки энергоблоков № 4 «ДТЭК Кураховская ТЭС», № 6 и № 11 «ДТЭК Бурштынская ТЭС» и № 8 «ДТЭК Добротворская ТЭС».
«Такие действия осуществляются согласно обращению НЭК „Укрэнерго“ и решению СНБО по проведению внеплановых проверок производителей электрической энергии по результатам каждой аварийной остановки генерирующего оборудования тепловых электрических станций и централей», — пояснил Госэнергонадзор в сообщении на сайте.
Инспекция сослалась на информацию «Укрэнерго», согласно которой Украина 2 ноября была вынуждена активировать аварийную помощь из энергосистем других стран, причиной чему послужила повышенная аварийность на энергоблоках ТЭС в период сезонного роста потребления.
В частности, на «ДТЭК Кураховская ТЭС» был задержан выход из планового ремонта блока № 8, который был переведен в аварийный ремонт до конца 5 ноября.
2 ноября с утра выведен в аварийный ремонт энергоблок № 11 «ДТЭК Бурштынской ТЭС», что сделало невозможным перефиксацию энергоблока № 8 этой электростанции на работу в ОЭС Украины с целью снижения в этой зоне дефицита мощности.
Также был выведен в аварийный ремонт энергоблок № 6 «ДТЭК Бурштынская ТЭС».
«Для выяснения причин возникновения и развития технологических нарушений представители Госэнергонадзора включены в состав комиссий по расследованию технологических нарушений и прибыли на указанные объекты», — проинформировали в Госэнергонадзоре.
В частности, будут изучены обстоятельства аварийных отключений на этих энергоблоках ТЭС и выполнение организационно-технических мероприятий согласно требованиям нормативно-правовых актов и правил в области электроэнергетики.
«По результатам расследования будут составлены акты, в которых установлены причины нарушений и разработаны организационно-технические мероприятия со сроками их выполнения», — пояснили в инспекции.
Также к мероприятиям по выяснению причин аварийной остановки блоков указанных ТЭС привлечены представители оператора системы передачи в лице «Укрэнерго» и Службы безопасности Украины.
Как сообщалось, НЭК «Укрэнерго» назвало причиной активации 2 ноября аварийной помощи Беларуси и Словакии дефицит мощности в Объединенной энергосистеме Украины и в «Острове Бурштынской ТЭС» из-за повышенной аварийности на энергоблоках тепловых станций, в частности группы ДТЭК.
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