Россияне считают «нормальным» семейный доход в 1200 долларов в месяц

В среднем российской семье из трех человек, в которой двое работают, для «нормальной жизни» нужно 85,7 тыс. руб. ($1200) в месяц. Это на 9,9% больше, чем годом ранее, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое обнародовали российские СМИ.
В опросе, проведенном компанией в июне, участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет, проживающие во всех типах населенных пунктов всех регионов страны. Им задали вопрос «Сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в вашем населенном пункте, для «нормальной жизни»?».
Семейный бюджет от 60 тыс. до 90 тыс. руб. ($850-$1270) и более 120 тыс. руб. ($1700) в месяц устроил бы 22% опрошенных. Почти столько же — 21% — назвали желаемый доход 90–120 тыс. руб. ($1270-$1700).
Достаточным бюджет в 45–60 тыс. руб. ($640-$850) указали 18% респондентов, а доход от 20 тыс. до 30 тыс. руб. ($285-$425) устроил бы 4%. На менее чем 20 тыс. руб. ($285) в месяц оказались готовы «нормально» прожить лишь 2% опрошенных.
Средний желаемый доход семьи россиян в этом году оказался самым высоким за все время наблюдения, отметили эксперты. Однако выяснилось, что в действительности семьи все же зарабатывают чуть больше — средний реальный доход составил 86,8 тыс. руб против желаемых 85,7 тыс. руб.
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