Украина собирается открыть посольство в Албании

Украина в текущем году планирует открыть посольство в Албании, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар на встрече с новым временным поверенным в делах Республики Албания в Украине Фатионом Пени.
Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, Боднар проинформировал албанскую сторону о реализации планов украинской стороны об открытии посольства Украины в Албании уже в 2020 году, "что будет означать начало качественно нового этапа в истории украинско-албанских отношений".
Также сообщается, что Фатион пени вручил дипломатическую ноту албанской стороны об открытии дипломатического представительства Албании в Украине.
Стороны обменялись мнениями о ходе подготовки к заключению базового договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Албанией, который должен стать основным документом, определяющим рамки двусторонних отношений.
Кроме того Боднар и Пени положительно оценили восстановление авиасообщения между Украиной и Албанией с 26 июня 2020 года, а также назначение авиакомпании "Международные авиалинии Украины" осуществлять регулярные авиарейсы между столицами двух государств.
В ходе встречи стороны также обсудили активизации двустороннего политического диалога на высоком уровне.
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