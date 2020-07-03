Глава АМКУ передумал отзывать заявление об увольнении

Председатель Антимонопольного комитета (АМКУ) Юрий Терентьев отозвал заявление об отзыве заявления об отставке.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в партии «Слуга народа».

«Терентьев на данный момент отозвал заявление об отзыве заявления об отставке», — сказал он.

По заключению юристов Верховной Рады, рассмотрение вопроса об увольнении Терентьева было невозможно при наличии заявления об отзыве заявления об отставке.

В свою очередь на своей странице в социальной сети Facebook Терентьев подтвердил, что отозвал заявление об отзыве заявления об отставке и заявил, что он не боится оценки своей работы Радой.

«Пускай Верховная Рада Украины принимает то решение, которое считает справедливым в отношении меня и нашей общей работы за последние 5 лет! Я горжусь командой АМКУ и тем, что АМКУ стал работоспособной и уважаемой в мире организацией!» — написал он.

Кроме того, он добавил, что готов принять любое решение парламента.