Глава АМКУ передумал отзывать заявление об увольнении

Председатель Антимонопольного комитета (АМКУ) Юрий Терентьев отозвал заявление об отзыве заявления об отставке.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в партии «Слуга народа».
«Терентьев на данный момент отозвал заявление об отзыве заявления об отставке», — сказал он.
По заключению юристов Верховной Рады, рассмотрение вопроса об увольнении Терентьева было невозможно при наличии заявления об отзыве заявления об отставке.
В свою очередь на своей странице в социальной сети Facebook Терентьев подтвердил, что отозвал заявление об отзыве заявления об отставке и заявил, что он не боится оценки своей работы Радой.
«Пускай Верховная Рада Украины принимает то решение, которое считает справедливым в отношении меня и нашей общей работы за последние 5 лет! Я горжусь командой АМКУ и тем, что АМКУ стал работоспособной и уважаемой в мире организацией!» — написал он.
Кроме того, он добавил, что готов принять любое решение парламента.
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