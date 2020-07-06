Авиатрафик в воздушном пространстве Украины в июне упал почти на 90%

Трафик в воздушном пространстве Украины в июне упал на 87,1% по сравнению с июнем 2019 года, сообщила пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения («Украэрорух»).
В целом в минувшем месяце «Украэрорух» обслужил 4,584 тыс. полетов, из которых 1403 — внутренние (сокращение количества на 53,9% по сравнению с июнем-2019), 1650 — международные (сокращение количества на 89,5%) и 1531 — транзитные (сокращение количества на 90,8%).
Украинские авиакомпании выполнили в июне 1778 рейсов, иностранные — 2806 рейсов.
При этом наибольшим остается падение объемов транзитных полетов в украинском воздушном пространстве — этот показатель в июне 2020 года почти на 91% ниже по сравнению с соответствующим показателем 2019 года.
«Транзитные потоки всегда составляют основную часть доходов провайдеров аэронавигационного обслуживания — в частности, в структуре доходов „Украэроруха“ к 2014 году доля таких поступлений равна почти 70%. За шесть лет потери по наиболее прибыльному источнику поступлений за обслуживание транзитных потоков превышают 20 млрд грн», — рассказали в «Украэрорухе».
По данным предприятия, Киевский районный диспетчерский центр в июне показал снижение трафика на 86,3% (2543 полета), Днепровский — на 70,4% (798), Львовский — на 89,3% (1927), Одесский — на 90,3% (1120).
Как сообщалось, в мае общее количество рейсов, выполненных в воздушном пространстве Украины, составило 3237 рейсов, в апреле — 2372 рейса.
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