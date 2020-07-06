Порошенко не доверяют даже во Львовской области

Никто из украинских политиков не имеет положительного баланса доверия среди жителей Львовской области, свидетельствуют результаты соцопроса «Общественно-политические настроения жителей Львовской области», проведенного социологической группой «Рейтинг» 6-22 июня.

При этом относительно больше других политиков жители области доверяют пятому президенту Украины лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко (37% против 54%, которые не доверяют). 32% доверяют лидеру партии «Гражданская позиция» Анатолию Гриценко, 46% — не доверяют. Действующему президенту Владимиру Зеленскому доверяют 29%, 59% не доверяют. Лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку доверяет 28%, не доверяет 51% опрошенных.

Лидеру ВО «Свобода» Олегу Тягнибоку доверяют 19% жителей Львовской области, не доверяют 66%, 19% доверяют лидеру партии «Сила и честь» Игорю Смешко, 42% не доверяют, лидеру ВО «Батькивщина» 16% доверяют, 75% — нет, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко — 18% и 71% соответственно, лидеру «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко 5% и 69% соответственно.

В динамике несколько выросло доверие к Порошенко, в других существенно не изменилась, отмечается в пресс-релизе.

Лидером в рейтинге политических сил в Верховную Раду является партия «Европейская солидарность», которую готовы поддержать 29,2% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. 17,1% проголосовали бы за партию «Слуга народа», 9,2% — за «Батькивщину», 9,1% — за «Голос», 7,2% — за партию «Гражданская позиция», 6,0% — за «Свободу», 4,4% — за партию «Сила и честь», 3,8% — за партию «Самопомич», 3,4% — за Радикальную партию Ляшко. Не определившихся — около 16%.

В рейтинге во Львовский областной совет так же лидирует партия «Европейская солидарность», которую готовы поддержать 26,7% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. 13,1% проголосовали бы за партию «Слуга народа», 9,2% поддержали бы партию «Голос», 8,9% — «Батькивщину», 8,2% — «Самопомич», 7,8% — «Свободу», 7,6% — «Гражданскую позицию». Около 17% не определились с выбором.

Результаты опроса также показали, что респонденты лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в области или стране. 14% считают, что страна движется в правильном направлении, 71% — противоположного мнения. 24% оценивают положение дел в области как правильное, 55% — как неправильное. Зато 40% жителей области считают, что дела в их населенных пунктах идут правильно, 46% — противоположного мнения.

Военный конфликт на востоке страны (59%) и отсутствие работы, безработица (47%) возглавляют рейтинг проблем общегосударственного значения среди опрошенных. Около 30% также называли проблемами низкий доход, коррупцию и эпидемии коронавируса. Лично для себя опрошенные считают проблемами вместе с военным конфликтом (35%) и безработицей (30%) также низкий уровень зарплат и пенсий (37%). Некачественная медицина, коррупция и эпидемия беспокоят каждого пятого.

Среди актуальных проблем именно своего региона опрошенные чаще всего называли проблемы с трудоустройством (43%) и некачественное медицинское обслуживание (37%). Треть определила как проблемы плохого состояния дорог, бедность, еще четверть — упадок промышленности, алкоголизм, хищения земель, каждый пятый — упадок сельского хозяйства.

В ходе исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2000 жителей Львовской области в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.