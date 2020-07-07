В программу «Большая стройка» включили полуготовые объекты, которые достраивают за местные средства

В госпрограмму «Большая стройка» включены в большинстве своем объекты на завершающей стадии строительства и 10 долгостроев. Многие стройки проходит без участия госбюджета.

Об этом говорится в материале Ольги Комаровой для «Радио Свобода», передают Наші Гроші.

В т.ч, средства на эти работы, как и при предыдущей власти, идут из Государственного фонда регионального развития.

В марте 2020 года правительство объявило о старте нацпроекта «Большая стройка», который инициировал президент Владимир Зеленский. Но ни одного правительственного документа, который бы содержал перечень объектов, условия участия в конкурсе этой программы, условия отбора и хотя бы какие-то критерии — нет, пишут журналисты.

Существует только интерактивная карта, страница проекта в Интернете и фейсбуке, где общими фразами объявлены намерения построить сотни школ, больниц, детских садов, спортивных комплексов, тысячи километров дорог в 2020 году.

По данным министерства развития общин и территорий, в проект включены также объекты, которые строились в предыдущие годы или были на стадии долгостроя. Таких только десять, расположены они в семи областях.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, отбор объектов «Большой стройки» осуществляли областные госадминистрации. Заслугой правительства он называет то, что во время секвестра бюджета удалось сохранить Государственный фонд регионального строительства, который финансирует «Большую стройку», что он делал и в предыдущие годы.

При этом в регионах утверждают, что ОГА отобрали для президентского проекта объекты, которые находятся на финальной стадии строительства и должны быть скоро открыты. Например, это школа в Буче под Киевом, спортивный комплекс с футбольным полем в Южном Одесской области или областной кардиоцентр в Полтаве.

Их строительство началось несколько лет назад. А в текущем году, после объявления программы «Большая стройка», работы на этих объектах финансировались исключительно из местных бюджетов.