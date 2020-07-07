Стоимость золота достигла цены ноября 2011 года

Цена на золото в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла на 1% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла $1810,8 за тройскую унцию.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:54 по Киеву.

В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1800 за тройскую унцию в ноябре 2011 года.