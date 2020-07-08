В результате пожаров на Луганщине 27 человек попали в больницы

В результате лесных пожаров на Луганщине 28 человек госпитализированы, из них 17 детей, один человек скончался в больнице, сообщает Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
«Мужчина 1962 года рождения, находился в тяжелом состоянии и находился в реанимации с термическими ожогами, сегодня в 3.00 умер. Ночью в местную больницу никого не доставляли. Всего в местной больнице находится 27 человек, из них 17 детей.», — говорится в сообщении, на официальном Телеграмм-канале Офиса омбудсмена Украины.
По словам врачей состояние пострадавших от пожара стабильное.
Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что количество погибших в результате лесного пожара в Новоайдарском районе Луганской области выросло до пяти человек.
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