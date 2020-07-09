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ЕС ужесточил правила работы дальнобойщиков

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ЕС ужесточил правила работы дальнобойщиков

Евросоюз утвердил пакет новых более жестких правил, регулирующих сектор грузовых автотранспортных перевозок на территории сообщества. Последний этап процедуры утверждения этого пакета документов завершился в четверг, после того, как депутаты Европарламента в ходе онлайн-сессии проголосовали в поддержку этой директивы.

«Новые нормы вводят более жесткие требования по правилам оплаты иностранных водителей из других государств ЕС, расширяют обязательные периоды отдыха водителей, включая обязательный отдых дома, уточняют правила организации трансграничных перевозок», — говорится в итоговом заявлении Европарламента. Новые правила вступят в силу через 18 месяцев после их публикации в Официальном журнале ЕС, что даст запас времени транспортным компаниям, чтобы адаптировать к ним свой бизнес.

Новые правила обязательного отдыха водителей дальнего грузового автотранспорта устанавливает требование о том, что в зависимости от загруженности водитель должен возвращаться в страну своего постоянного проживания как минимум раз в три или четыре недели и проводить одну неделю отдыха дома. Помимо заботы о здоровье водителей и, соответственно, дорожной безопасности, эта норма должна гарантировать более четкое применение к дальнобойщикам норм налогового резидентства внутри ЕС.

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Нормы также направлены на борьбу с различными схемами уклонения от налогов транспортными компаниями, регистрирующимися в странах ЕС с наиболее льготным налоговым законодательством. После их вступления в силу, транспортная компания, зарегистрированная в любой из стран ЕС, должна юридически подтверждать наличие значительного объема перевозок именно в этом государстве, кроме того, каждая ее машина должна возвращаться в страну, где зарегистрирован операционный центр компании не реже одного раза в 2 месяца.

ЕС, дальнобойщики
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