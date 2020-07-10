Полиция задержала подозреваемых в подрыве и ограблении автомобиля «Укрпошты» в Полтавской области

Правоохранители в пятницу, 10 июля, задержала троих граждан, которые подозреваются в ограблении в Полтавской области из автомобиля «Укрпошты» и краже 2,7 млн грн, сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.
«Полчаса назад сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно подозреваемые в дерзком ограблении автомобиля „Укрпощты“ в Полтавской области». Тех самых, что украли 2 млн 700 тыс. грн«, — написал Геращенко на странице в Фейсбук.
Он также отметил, что водитель «Газели», над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих остается в реанимации.
Полиция продолжает устанавливать и других лиц причастных к преступлению в качестве наводчиков и пособников.
Как сообщалось, около 10 часов 7 июля в полицию Полтавской области поступило сообщение, что вблизи с.Тишки, Лубенского района, неизвестные взорвали автомобиль «Газель», который принадлежит «Укрпоште», и завладели деньгами в сумме более 2,5 млн грн и табельным пистолетом охранника.
В результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения.
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