В РФ официально признали застой в экономике

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о том, что экономика России находится в застое, так как определенные шаги по ее развитию не предпринимаются. Об этом он сказал во время лекции для выпускников Российской экономической школы, трансляция велась в YouTube-канале учебного заведения.

Кудрин отметил, что «если сбудется официальный прогноз этого года и мы упадем около 5% ВВП», средний темп роста экономики страны за последнее десятилетие составит всего 1%. «Это очень мало, это исторически мало», — признал председатель российской Счетной палаты.

При этом он уверен, что экономика России может давать прирост и 3% и 5%. По его словам, нужно вложить деньги в образование, науку и новации, также больше необходимо вкладывать в здравоохранение.

Кудрин также отметил необходимость реформы государственного управления, поскольку его качество «очень низкое». По словам председателя Счетной палаты РФ, нужно сосредоточить усилия, в том числе, в сфере подготовки и мотивации кадров.

Еще одним направлением реформирования Кудрин назвал региональную политику. По его мнению, необходимо расширять самостоятельность регионов, давать им возможность распоряжаться территориями.