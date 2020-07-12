Лукашенко заявил о никогда не стоявших на коленях белорусах

Белорусский народ прошел через немало бед и несчастий, но никогда и не перед кем не вставал на колени. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на республиканском празднике «Александрия собирает друзей», передает БелТА.
«Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано... нашему мудрому и сильному народу. Народу, который за многие столетия своей истории пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Народу, который отлично знает цену словам и делам. Который выстрадал право жить в своем государстве и самостоятельно выбирать и определять свое будущее», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что многое было сделано для благополучия Беларуси и не одно поколение растет «в мирной и красивой стране», созданной «практически с нуля на обломках великой империи, имя которой — Советский Союз».
«Давайте и дальше вместе строить нашу Беларусь справедливой, безопасной и сильной страной. Сейчас это весьма актуально, когда сильные мира сего пытаются переделить мир, сломать устои, навязать более слабым свой образ мышления и свой образ жизни», — добавил Лукашенко.
В начале июля главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью журналисту Дмитрию Гордону пересказал якобы имевший место разговор президента Владимира Путина с Лукашенко об объединении России и Беларуси и выразил мнение, что согласие Лукашенко на объединение двух стран — это «вопрос торговли».
Комментируя это заявление, Лукашенко ответил, что цены, за которую он мог бы продать свою страну, не существует. «В гробу карманов нет. Сколько бы у тебя миллиардов не было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны», — отметил он, добавив, что суверенитет и независимость не продаются.
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