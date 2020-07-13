Иммунитет к COVID-19 у переболевших людей может исчезать со временем

Немецкие ученые выяснили, что количество антител, появляющихся в организме человека, переболевшего коронавирусом, уменьшается со временем. Это может поставить под сомнение долгосрочную эффективность вакцинирования людей, считают они. Об этом сообщает телеканал ZDF со ссылкой на главного врача инфекционной клиники Швабинг в Мюнхене Клеменса Вендтнера.
Он рассказал, что анализы крови первых пациентов с коронавирусом, которые проходили лечение в клинике Швабинг в январе, показали явное снижение количества антител. «У четырех из девяти пациентов мы видим снижение количества антител по итогам теста, который можно проводить только в лаборатории с высоким уровнем безопасности», — сказал Вендтнер. Он добавил, что результаты этих исследований говорят о том, что человек в дальнейшем может заразиться повторно, однако признал, что пока влияние, которое это может оказать на кампанию вакцинации, до конца не изучено.
К такому же выводу пришли и ученые из Королевского колледжа Лондона, пишет Guardian. Они опубликовали свои исследования, подтверждающие, что количество антител к коронавирусу уменьшается в течение нескольких месяцев после перенесенной болезни. Исследователи наблюдали более 90 пациентов и пришли к выводу, что максимальное количество антител появляется в организме через три недели после выявления симптомов. После этого их количество начинает быстро падать.
Ученые утверждают, что после болезни 60% людей имели сильный иммунитет к COVID-19, но уже через три месяца только 17% сохранили такой же уровень сопротивляемости болезни. Количество антител сократилось в 23 раза, а у некоторых людей их не удалось обнаружить вовсе.
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