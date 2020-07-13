Войти
Заявок по программе кредитов «5-7-9%» уже более чем на 8 млрд
официально
Заявок по программе кредитов «5-7-9%» уже более чем на 8 млрд
Лукашенко заявил о никогда не стоявших на коленях белорусах
соседи
Лукашенко заявил о никогда не стоявших на коленях белорусах

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

наука
RSS

Иммунитет к COVID-19 у переболевших людей может исчезать со временем

180
Иммунитет к COVID-19 у переболевших людей может исчезать со временем

Немецкие ученые выяснили, что количество антител, появляющихся в организме человека, переболевшего коронавирусом, уменьшается со временем. Это может поставить под сомнение долгосрочную эффективность вакцинирования людей, считают они. Об этом сообщает телеканал ZDF со ссылкой на главного врача инфекционной клиники Швабинг в Мюнхене Клеменса Вендтнера.

Он рассказал, что анализы крови первых пациентов с коронавирусом, которые проходили лечение в клинике Швабинг в январе, показали явное снижение количества антител. «У четырех из девяти пациентов мы видим снижение количества антител по итогам теста, который можно проводить только в лаборатории с высоким уровнем безопасности», — сказал Вендтнер. Он добавил, что результаты этих исследований говорят о том, что человек в дальнейшем может заразиться повторно, однако признал, что пока влияние, которое это может оказать на кампанию вакцинации, до конца не изучено.

К такому же выводу пришли и ученые из Королевского колледжа Лондона, пишет Guardian. Они опубликовали свои исследования, подтверждающие, что количество антител к коронавирусу уменьшается в течение нескольких месяцев после перенесенной болезни. Исследователи наблюдали более 90 пациентов и пришли к выводу, что максимальное количество антител появляется в организме через три недели после выявления симптомов. После этого их количество начинает быстро падать.

Читайте также: Бывший министр рассказала об идее Трампа продать Пуэрто-Рико

Ученые утверждают, что после болезни 60% людей имели сильный иммунитет к COVID-19, но уже через три месяца только 17% сохранили такой же уровень сопротивляемости болезни. Количество антител сократилось в 23 раза, а у некоторых людей их не удалось обнаружить вовсе.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 13 июля 2020
Воскресенье, 12 июля 2020
Суббота, 11 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016