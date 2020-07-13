Еврокомиссия выделит авиакомпании KLM пакет помощи на €3,4 млрд

Европейский союз одобрил предложение Нидерландов по оказанию поддержки на сумму €3,4 млрд в виде кредитов для авиакомпании KLM, входящей во франко-нидерландский альянс авиаперевозчиков Air France — KLM. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Еврокомиссии.
«KLM играет ключевую роль для экономики Нидерландов в сфере занятости и авиасообщения. Кризис особенно сильно ударил по авиационной отрасли. Госгарантии и кредит обеспечат KLM ликвидность, в которой компания экстренно нуждается, для того, чтобы противостоять влиянию вспышки коронавируса», — приводятся в опубликованном на сайте ЕК пресс-релизе слова заместителя главы Еврокомиссии Маргрете Вестагер.
Отмечается, что KLM является вторым по величине работодателем среди частных компаний в Нидерландах, ее штат сотрудников насчитывает более 36 тыс. человек, помимо этого авиаперевозчик принял активное участие в возвращении подданных страны на родину.
Ранее Еврокомиссия одобрила предоставление пакета государственной помощи в размере 9 млрд евро для крупнейшего авиаконцерна Германии Lufthansa.
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