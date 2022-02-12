Нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину из-за угрозы российского вторжения, пишет издание De Telegraaf со ссылкой на официального представителя компании.

По данным издания, рейс на 12 февраля отменен.

«Это решение последовало за скорректированными рекомендациями по поездкам с кодом красного цвета и обширным анализом безопасности. Пока неясно, когда KLM снова полетит в Киев», — рассказали в KLM.