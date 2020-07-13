В НБУ пояснили падение ставок по валютным депозитам

Украинские банки резко снизили ставки по депозитам в валюте, поскольку не имеют возможности выгодно размещать эти средства. В дальнейшем ставки могут упасть ниже нуля.
Об этом заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова, в интервью агентству Интерфакс-Украина.
«Очевидно, что кредитовать в валюте можно только тех, у кого есть валютная выручка. Получается, валютные депозиты есть, размещать их негде», — сказала она.
По ее словам, у банков есть возможность вкладываться в валютные ОВГЗ, в бумаги за пределами Украины класса «ААА», но там очень низкие доходности.
«Деньги лежат на корсчетах в иностранных банках, так по евро там вообще отрицательная доходность», — отметила Рожкова.
При этом она отметила, что некоторые банки сегодня уже вводят комиссию для счетов в инвалюте.
«Они не просто не платят проценты, они говорят людям: „Вы нам платите“. Такая тенденция сегодня во всем мире», — добавила и.о. главы НБУ.
По ее словам, НБУ просит банки аккуратно объяснять клиентам, что эпоха высоких ставок осталась в прошлом.
«Людям нужно ментально с этим свыкнуться, что ставки не могут и не будут 25%. Сегодня при инфляции около 2% и нашей ставке 6% ставка по депозиту 8% — это уже хорошо. Мы к этому идем», — отметила Рожкова.
Напомним, по данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за июнь 2020 года снизились с 1,9% до 1,7%.
Ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, заявила, что кредитные ставки банков могут упасть до исторического минимума в конце 2020 года, но для этого необходимо сохранить макроэкономическую стабильность.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016