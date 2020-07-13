В Украине ввели сбор за вылет пассажиров. Верховная рада приняла во втором чтении законопроект № 2424, которым вносятся соответствующие изменения в Воздушный кодекс Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За документ проголосовали 256 парламентариев.
Документ определяет на законодательном уровне особенности взимания государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины.
Закон предусматривает:
закрепление в терминологическом аппарате (статья 1 Воздушного кодекса Украины) понятия «государственная пошлина с субъекта авиационной деятельности»;
дополнение Воздушного кодекса статьей 121, которая определяет особенности взимания госпошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины;
ответственность за нарушение порядка или сроков уплаты государственных сборов для субъектов авиационной деятельности, определенных этим кодексом.
Закон устанавливает ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, в размере 0,5 доллара, на международных рейсах — 2 доллара.
За каждую тонну груза в пределах Украины — 2,5 доллара, а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину — 10 долларов.
Сбор при этом не будет взиматься в случае перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств; перевозки гуманитарной помощи из/в Украину в соответствии с актами Кабинета министров; а также в случае полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего).
Также освобождаются от сбора в случае перевозок пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов в соответствии с законом; при перевозке детей в возрасте до двух лет; при перевозке транзитных пассажиров; пассажиров с сервисными билетами и в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.
Напомним, в первом чтении этот закон Рада приняла 19 мая.
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