Арахамия назвал кандидата на пост главы АМКУ

И.о. главы Антимонопольного комитета Ольга Пищанская является кандидатом на пост главы комитета, сообщил лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Ольга Пищанская — кандидат на АМКУ», — сказал он журналистам после внеочередного заседания парламента в понедельник.
Он сказал, что кадровые вопросы могут быть рассмотрены в пятницу.
«Главу НБУ пока что не выбираем. Насколько мне известно еще нет никакой фамилии. Будем избирать вице-премьера по промышленности, главу Антимонопольного комитета. И возможно, будем обсуждать главу НБУ. Но не думаю, что будем принимать решение», — уточнил глава фракции.
Кандидатом в вице-премьеры по вопросам стратегических отраслей остается Олег Уруский, отметил Арахамия.
«Там была юридическая ошибка при подаче, поэтому его (проект постановления — Ред.) отозвали, чтобы подать вновь», — пояснил он.
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