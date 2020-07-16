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Рада назначила Пищанскую главой АМКУ

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Рада назначила Пищанскую главой АМКУ

Верховная рада Украины назначила нового главу Антимонопольного комитета Украины. Ею стала Ольга Пищанская.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Нардепы одобрили соответствующий проект постановления № 3856. Его поддержали 255 парламентариев.

Рада назначила Пищанскую главой АМКУФракция «Слуга народа» отдала 229 голосов, депутатская группа «Довіра» — 16 и 9 голосов предоставили внефракционные нардепы. Кроме того, постановление поддержал один депутат от группы «За майбутнє».

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ОПЗЖ, «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» не поддержали назначение.

«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Верховная рада постановляет: назначить Пищанскую Ольгу Станиславовну на должность председателя Антимонопольного комитета Украины», — указано в тексте документа.

В частности, до назначения на должность первого заместителя главы АМКУ Пищанская занимала должность начальника отдела закупок механических материально-технических ресурсов ООО «Метинвест». Также она работала директором ООО «Закупочные решения» и коммерческим директором ООО «СТЭМ Инжиниринг».

Кроме того, с 2004 по 2015 год работала на ПАО «Арселормиттал Кривой Рог» в разных структурных подразделениях.

Напомним, вчера в Раде зарегистрировали проект постановления о назначении главы АМКУ.

АМКУ, Верховная Рада, Ольга Пищанская
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