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Государственный Энергоатом недополучает более 1 млн долларов в день, эти деньги перетекают к частным энергокомпаниям, – нардеп Нагорняк

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Государственный Энергоатом недополучает более 1 млн долларов в день, эти деньги перетекают к частным энергокомпаниям, – нардеп Нагорняк

На заседании Согласительного совета Верховной Рады Украины 1 июня народный депутат Сергей Нагорняк внес предложение вызвать в парламент для отчета вр.и.о. министра энергетики Ольгу Буславец.

Нардеп сообщил, что во время майских визитов на Запорожскую и Ровенскую АЭС сотрудники станций интересовались, почему на украинском энергорынке доля дешевой государственной атомной электроэнергии уменьшается, а более дорогой и неэкологичной тепловой генерации — увеличивается, передает ZiK.

«На сегодняшний день из 15 атомных энергоблоков в Украине работает 10, из которых 5 — с ограничениями, — сообщил Сергей Нагорняк. — За сутки НАЭК Энергоатом недопроизводит 68 миллионов кв/ч электроэнергии. То есть, более одного миллиона долларов недополучает государственная компания. Эти деньги перетекают в руки частных тепловых энергокомпаний».

Сергей Нагорняк предложил, чтобы парламент заслушал пояснения Ольги Буславец о том, почему прогнозный энергобаланс создан несправедливым по отношению к государственной компании, в пользу частных. В проекте решения Верховной Рады по итогам вр.и.о. министра нардеп предложил поручить Минэнерго немедленно пересмотреть энергобаланс в пользу государственной атомной генерации.

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Кроме того, предметом отчета вр.и.о. министра энергетики могу стать переговоры правительства с инвесторами солнечной и ветровой генерации о снижении тарифа.

«На сегодняшний день вопрос с солнечной и ветровой генерацией не урегулирован, а это самая дорогая генерация, которая у нас есть. Вопрос не решается не первый месяц. А мы слышим только обещания», — заявил народный депутат Сергей Нагорняк.

Энергоатом, электроэнергия, Сергей Нагорняк
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