Зеленский пообещал МВФ «независимого технократа» на пост главы Нацбанка

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре сообщил директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит Верховной Раде кандидатуру «независимого технократа» на пост главы Нацбанка Украины, который будет продолжать независимый курс НБУ.
«Сообщил Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложу парламенту кандидатуру нового главы НБУ. Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины», — написал он в своем Twitter во вторник.
Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.
Рада 3 июля 286 голосами поддержала увольнение Смолия.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016