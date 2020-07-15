В США сообщили об успешном испытании вакцины от коронавируса

Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу в всех участников. Предварительный отчет об исследованиях опубликован в медицинском журнале New England Journal of Medicine.

В испытаниях принимали участие 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Им сделали две инъекции вакцины mRNA-1273 с интервалом в 28 дней в разных дозировках — 25, 100 и 250 микрограммов.

В результате у всех добровольцев появились антитела к коронавирусу. При повторной вакцинации их число многократно выросло, причем самый сильный иммунный ответ наблюдался у группы, которой вводили наименьшую дозировку.

Примерно у половины испытателей после инъекций появились побочные эффекты: головная боль, усталость, озноб, мышечная боль. Они участились после введения второй части вакцины. Несмотря на это разработчики препарата не выявили критических причин для остановки дальнейших исследований.

Ранее в июне ученые из компании Moderna провели испытания своей вакцины на животных, которые показали, что препарат не приводит к более тяжелому течению COVID-19.

14 июля Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Дональда Трампа сообщал, что фармацевтические компании США начнут массовый выпуск вакцины от коронавируса через четыре-шесть недель. К концу 2021 года в стране планируют выпустить 300 млн доз препарата.