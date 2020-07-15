Остров Тенерифе остался без электричества

Нарушение энергоснабжения привело в среду к отключению света на всем испанском острове Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова). Об этом сообщили в Twitter местные власти.

«На острове Тенерифе произошло отключение электроэнергии», — отмечается в публикации. Сейчас в некоторых районах острова электроснабжение постепенно восстанавливается. Как сообщила в Twitter компания Red Electrica, к настоящему моменту специалисты смогли на 20% восстановить электроснабжение на острове.

Пока причина случившегося не уточняется.

В сентябре прошлого года на Тенерифе уже происходил аналогичный инцидент.