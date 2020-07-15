В Крым будут пускать с тестом на коронавирус

С 15 июля оккупационные власти Крыма отменяют обязательную 14-дневную обсервацию для граждан, прибывающих в Крым. Для въезда на полуостров необходимо иметь при себе результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 3 дня до прибытия, сообщает Крым. Реалии.
«Для въезда на территорию Крыма необходимо иметь при себе медицинский документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наличие коронавируса методом ПЦР. Тест должен быть сделан не более чем за три дня до прибытия на территорию полуострова», — отмечается в сообщении.
В случае отсутствия такого документа, граждане должны в течение 3 дней пройти соответствующее тестирование за собственные средства.
Ранее все граждане, которые прибывали на территорию оккупированного Крыма через пункты пропуска «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка», должны были в обязательном порядке проходить двухнедельную обсервацию.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016