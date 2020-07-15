В Крым будут пускать с тестом на коронавирус

С 15 июля оккупационные власти Крыма отменяют обязательную 14-дневную обсервацию для граждан, прибывающих в Крым. Для въезда на полуостров необходимо иметь при себе результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 3 дня до прибытия, сообщает Крым. Реалии.

«Для въезда на территорию Крыма необходимо иметь при себе медицинский документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наличие коронавируса методом ПЦР. Тест должен быть сделан не более чем за три дня до прибытия на территорию полуострова», — отмечается в сообщении.

В случае отсутствия такого документа, граждане должны в течение 3 дней пройти соответствующее тестирование за собственные средства.

Ранее все граждане, которые прибывали на территорию оккупированного Крыма через пункты пропуска «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка», должны были в обязательном порядке проходить двухнедельную обсервацию.