Нефть дешевеет после решения ОПЕК+ увеличить добычу

Цены на нефть снизились в четверг после того, как ОПЕК и союзники картеля согласились смягчить рекордные ограничения поставок с 1 августа.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $43,51 за баррель, что на $0,28 (0,64%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX опустились в цене на $0,34 (0,83%) — до $40,86 за баррель.

Страны ОПЕК+ договорились ограничить масштабы сокращения нефтедобычи, начиная с 1 августа. По мнению делегатов, принявших участие в заседании совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) группы, мировая экономика постепенно восстанавливается после пандемии коронавируса.

В мае-июне ОПЕК+ сократил добычу на 9,7 млн барр./сут. (б/с), или на 10% мирового предложения. В июле этот показатель составил 9,6 млн б/с, поскольку Мексика отказалась сокращать производство третий месяц подряд. С августа по декабрь сокращения официально составят 7,7 млн б/с.

Данные Управления энергетической информации (EIA) показали, что по итогам прошлой недели запасы сырой нефти в США упали на 7,5 млн барр. при прогнозном снижении на 2,1 млн барр. Это самое существенное сокращение запасов с недели, завершившейся 27 декабря 2019 года. Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов — на 453 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли примерно на 900 тыс. баррелей.

«Я ожидаю, что Brent останется в диапазоне $40,50–46,50 в течение следующего месяца или около того. Рост напряженности в отношениях между Китаем и США может повлиять на настроения рынка», — сказал Цутому Косуге, президент исследовательской компании Marketedge Co.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты наложат визовые ограничения на китайские фирмы, такие как Huawei Technologies, которые он обвинил в содействии нарушениям прав человека.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 43,51 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 43,62 доллара за баррель, что на 17 центов ниже уровня закрытия торгов ($43,79).