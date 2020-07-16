Рада уволила главу Аппарата парламента

Верховная рада Украины уволила Вячеслава Штучного с должности руководителя парламентского Аппарата парламента. Решение поддержали 307 народных депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина.
На парламентском заседании 16 июля нардепы поддержали соответствующий проект постановления № 3850. Штучного уволили в связи с поданным им заявлением. В ней он указал причину — назначение на должность в другой государственный орган.
Аппарат является внутренним вспомогательным органом Верховной рады. В него входят должностные, служебные лица и технический персонал, который занимается организационным, правовым, социально-бытовым, аналитическим и другими видами обеспечения деятельности парламента, структурных подразделений и народных депутатов.
Напомним, Вячеслав Штучный возглавил Аппарат Верховной рады в сентябре 2019 года, до этого он был первым замначальника Управления государственной охраны (УГО).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016