В Черкассах не могут найти заместителя мэра

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил об исчезновении своего заместителя Юрия Ботнара.

«Уважаемые друзья, в Черкасском городском совете произошел неприятный инцидент. Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара. По информации его жены и отца, вчера, около 19.30, в районе городского совета, чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится» — написал мэр.

Мэр отметил, что обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Бондаренко просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении его заместителя, сообщить ему или полиции.