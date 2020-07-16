ЕЦБ сохранил ключевые ставки и объем выкупа активов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты.

Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца июня 2021 года. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2022 года.

При этом регулятор сообщил, что «готов скорректировать все свои инструменты».

ЕЦБ также ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам — на уровне минус 0,5%.

Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.