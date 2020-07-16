У власти есть три сценария, как будет проходить обучение с 1 сентября

После продления карантина все регионы Украины будут поделены на четыре зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». От этого разделения, в свою очередь, будет зависеть и обучения в школах в тех или иных регионах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Обучение в классах будет запрещено лишь в тех регионах, которые будут относиться к «красной зоне».

Три сценария правительства:

— Низкая заболеваемость — школы работают в обычном режиме

— Высокая — полностью дистанционное обучение

— Средняя — смешанная форма: дистанционное обучение + в школах с противоэпидемическими мероприятиями (дистанцированием и гигиеническими мероприятиями)

В правительстве отмечают, что наиболее вероятным для них пока представляется вариант со средней заболеваемостью. В таком случае во время обучения в школах стоит придерживаться следующих правил:

— Отмена массовых мероприятий и экскурсий

— Собрание педколлективов — в дистанционной форме

— Недопущение скопления большого количества людей

— Разделение потоков школьников в зависимости от их возраста

— Проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе, комбинированное обучение

— Рекомендовать лицам из групп риска учиться в форме экстерната или дистанционного обучения

— Полностью дистанционная форма обучения для начальной школы применяться не будет — она признана неприемлемой

— Учителя не будут каждую неделю делать тесты на COVID-19

— Иностранные студенты смогут приехать в Украину и учиться

— В случае вспышки заболеваемости учебные заведения, возможно, будут закрывать на карантин на 7-14 дней (решение еще не принято).

Ранее Максим Степанов сообщил, что в Минздраве сейчас выясняют, при каких условиях дети могут учиться в обычном формате, а при каких — в дистанционном. По его словам, в ведомстве также рассматривают вариант смешанного обучения.

В свою очередь городской глава Киева Виталий Кличко заявил о том, что киевские учебные заведения готовятся к дистанционному обучению с сентября. По его словам, такая форма обучения будет сохраняться до конца карантина.