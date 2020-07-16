У власти есть три сценария, как будет проходить обучение с 1 сентября

После продления карантина все регионы Украины будут поделены на четыре зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». От этого разделения, в свою очередь, будет зависеть и обучения в школах в тех или иных регионах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.
Обучение в классах будет запрещено лишь в тех регионах, которые будут относиться к «красной зоне».
Три сценария правительства:
— Низкая заболеваемость — школы работают в обычном режиме
— Высокая — полностью дистанционное обучение
— Средняя — смешанная форма: дистанционное обучение + в школах с противоэпидемическими мероприятиями (дистанцированием и гигиеническими мероприятиями)
В правительстве отмечают, что наиболее вероятным для них пока представляется вариант со средней заболеваемостью. В таком случае во время обучения в школах стоит придерживаться следующих правил:
— Отмена массовых мероприятий и экскурсий
— Собрание педколлективов — в дистанционной форме
— Недопущение скопления большого количества людей
— Разделение потоков школьников в зависимости от их возраста
— Проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе, комбинированное обучение
— Рекомендовать лицам из групп риска учиться в форме экстерната или дистанционного обучения
— Полностью дистанционная форма обучения для начальной школы применяться не будет — она признана неприемлемой
— Учителя не будут каждую неделю делать тесты на COVID-19
— Иностранные студенты смогут приехать в Украину и учиться
— В случае вспышки заболеваемости учебные заведения, возможно, будут закрывать на карантин на 7-14 дней (решение еще не принято).
Ранее Максим Степанов сообщил, что в Минздраве сейчас выясняют, при каких условиях дети могут учиться в обычном формате, а при каких — в дистанционном. По его словам, в ведомстве также рассматривают вариант смешанного обучения.
В свою очередь городской глава Киева Виталий Кличко заявил о том, что киевские учебные заведения готовятся к дистанционному обучению с сентября. По его словам, такая форма обучения будет сохраняться до конца карантина.
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