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ЕС раскритиковал американские санкции против «Северного потока-2»

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ЕС раскритиковал американские санкции против «Северного потока-2»

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал решение США ввести санкции против российского газопровода «Северный поток-2».

«Я глубоко обеспокоен участившимися применением санкций или угрозы санкциями со стороны США в адрес европейских компаний или интересов», — цитирует дипломата «Голос Америки».

В связи с решением Вашингтона, под американские санкции могут попасть европейские компании, которые будут сотрудничать с россиянами в реализации энергетических проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток-2».

Боррель убежден: вопросы, касающиеся стран Европы, не могут решаться третьей стороной, которой выступают Соединенные Штаты.

«Европейский Союз выступает принципиально против применения санкций третьей стороной в отношении европейских компаний, которые ведут легитимный бизнес. Более того, ЕС считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному законодательству. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьей страной», — добавил он.

Дипломат призвал Соединенные Штаты отменить угрозу санкций и начать открытый диалог.

«Там, где существуют разные взгляды на политику, Европейский Союз всегда открыт к диалогу. Но это невозможно, когда есть угроза санкций», — заявил Боррель.

Вместе с тем дипломат в своем заявлении не упоминал украинские или российские интересы.

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Напомним, ранее с острой критикой американских санкций выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Объявляя санкции, под которые также попадают европейские компании, правительство США пренебрегает правом и суверенитетом Европы решать, где и как мы получаем энергию», — заявил он.

ЕС, Северный поток-2
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