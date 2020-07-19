ЕС раскритиковал американские санкции против «Северного потока-2»

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал решение США ввести санкции против российского газопровода «Северный поток-2».
«Я глубоко обеспокоен участившимися применением санкций или угрозы санкциями со стороны США в адрес европейских компаний или интересов», — цитирует дипломата «Голос Америки».
В связи с решением Вашингтона, под американские санкции могут попасть европейские компании, которые будут сотрудничать с россиянами в реализации энергетических проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток-2».
Боррель убежден: вопросы, касающиеся стран Европы, не могут решаться третьей стороной, которой выступают Соединенные Штаты.
«Европейский Союз выступает принципиально против применения санкций третьей стороной в отношении европейских компаний, которые ведут легитимный бизнес. Более того, ЕС считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному законодательству. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьей страной», — добавил он.
Дипломат призвал Соединенные Штаты отменить угрозу санкций и начать открытый диалог.
«Там, где существуют разные взгляды на политику, Европейский Союз всегда открыт к диалогу. Но это невозможно, когда есть угроза санкций», — заявил Боррель.
Вместе с тем дипломат в своем заявлении не упоминал украинские или российские интересы.
Напомним, ранее с острой критикой американских санкций выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
«Объявляя санкции, под которые также попадают европейские компании, правительство США пренебрегает правом и суверенитетом Европы решать, где и как мы получаем энергию», — заявил он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016