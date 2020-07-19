«Слуги народа» хотят написать правила работы оппозиции и коалиции

Народный депутат от «Слуги Народа» Галина Третьякова рассказала, что сейчас в рабочих группах народные избранники работают над так называемым законом об оппозиции, в котором будут предусмотрены важные изменения в работе Верховной Рады.
Об этом она заявила в интервью Громадському.
«Одной из насущных проблем сегодня является подготовка закона, его готовят в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент нуждается в изменениях не только в оппозиции, но и в коалиции», — заявила она.
Третьякова отметила, что одним из предложений в рабочей группе по обсуждению этого проекта закона является расписать, как работает коалиция, а не только, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.
По ее мнению, должна формироваться большая «организационная часть» коалиционного соглашения, в котором будет расписано, каким образом политические силы договариваются работать в Раде.
Третьякова уверена, что это поможет наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк и негативных явлений в парламенте. Она назвала это «большой парламентской реформой», которая еще не выписана.
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