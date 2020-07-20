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Индия почти полностью перестали покупать золото

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Индия почти полностью перестали покупать золото

Объем закупок Индией золота за рубежом в апреле-июне 2020 года снизился на 94% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом в понедельник сообщает газета The Economic Times со ссылкой на индийское министерство торговли.

«В апреле-июне текущего года индийский импорт золота снизился на 94%, до $688 млн, из-за падения внутреннего спроса на желтый металл. В 2019 году за эти же месяцы Индия импортировала золото на сумму в $11,5 млрд», — отметили в Минторге.

Импорт золота этой страной демонстрировал отрицательный рост с декабря 2019 года.

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Индия является одним из крупнейших импортеров золота в мире. В натуральном выражении ее ежегодные закупки этого драгметалла составляли от 800 до 900 тонн.

золото, Индия
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