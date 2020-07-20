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27 странам мира из-за пандемии угрожает продовольственный кризис

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27 странам мира из-за пандемии угрожает продовольственный кризис

Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) совместно с Всемирной продовольственной программой (ВПП) определили почти 30 стран, где ситуация с продовольственной безопасностью может значительно ухудшиться в связи с пандемией. Как сообщила в понедельник пресс-служба организации со штаб-квартирой в итальянской столице, соответствующие данные содержатся в последнем совместном докладе.

«В результате пандемии в 27 странах обострятся уже существующие там факторы, ведущие к голоду», — говорится в сообщении. Среди указанных стран — Афганистан и Бангладеш в Азии, Гаити и Венесуэла и Центральной Америки, а также Ирак, Ливан, Судан и Сирия на Ближнем Востоке, Буркина-Фасо, Камерун, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Мозамбик, Сьерра-Леоне и Зимбабве в Африке.

При этом указывается, что в Афганистане цены на продовольствие выросли почти на 20% на фоне снижения из-за пандемии доходов населения. В Бангладеш экономические последствия кризиса могут привести к увеличению почти вдвое числа неимущих. В африканских странах последствия пандемии усугубляются погодными катаклизмами и нашествиями саранчи, указывают эксперты.

Для противостояния этим тенденциям ФАО вновь объявила об увеличении необходимой помощи до $428,5 млн в рамках Глобального плана гуманитарного реагирования ООН на пандемию.

Ранее ФАО обнародовала Программу ответных мер и восстановления после пандемии, предусматривающую семь ключевых приоритетных направлений работы. В частности, предусматривается адаптация Глобального плана. Для выполнения данной программы на первом этапе понадобятся $1,2 млрд.

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По прогнозам ФАО, из-за последствий пандемии и введенных в связи с ней ограничительных мер число голодающих в мире может возрасти до 132 млн. По оценкам ВПП, это число грозит быть более чем вдвое больше. Речь идет в основном об уязвимых странах, так называемых горячих точках голода.

голод, ФАО, коронавирус
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