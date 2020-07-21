Кулеба хочет использовать ГТС для прокачки в ЕС водорода

Украина и Германия 17 июля провели консультации о взаимодействии по вопросам водородной энергетики, в результате которых стороны договорились о проведении исследования по возможности использования газотранспортной системы Украины для транспортировки водорода, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Предусматривается, что Германия будет одним из самых больших рынков потребления водородной энергетики, и Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в частности, в Германию. Для Украины это означает инвестиции в технологии, ТГС и прибыль от торговли водородом. Мы договорились, что сотрудничество с Германией продолжится в виде разработки дорожной карты развития энергетического партнерства и будет проведено исследование по возможности использования газотранспортной системы Украины для транспортировки водорода», — сказал он на онлайн-брифинге во вторник, передает Интерфакс-Украина.
Кулеба подчеркнул, что это очень перспективное партнерство и для энергетической безопасности Украины, и для энергетической безопасности Европы в целом
По его словам, по состоянию на сейчас, наиболее очевидное место, в котором ЕС видит Украину в контексте Европейского зеленого соглашение, является развитие водородной энергетики.
«А это развитие украинского энергетического сектора. Это, потенциально, инвестиции в модернизацию газотранспортной системы Украины. Это, по сути, новая волна энергетического развития Украины, как части энергетического пространства ЕС. Именно потому водород является не только экономически важным для украинской экономики, бизнеса, но и политически важным для Украинского государства», — пояснил глава МИД.
Он отметил, что 8 июля ЕС принял водородную стратегию, а уже 17 июля состоялись консультации между Украиной и Германией о взаимодействии по вопросам водородной энергетики.
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