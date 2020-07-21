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Корниенко выступает за то, чтобы вынести на голосование «языковой» законопроект Бужанского

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Корниенко выступает за то, чтобы вынести на голосование «языковой» законопроект Бужанского

Лидер партии «Слуга народа», первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко считает, что законопроект нардепа Максима Бужанского о государственном языке в образовательном процессе необходимо поставить в повестку дня сессии Рады.

«Я считаю, что это честно по отношению к гражданам Украины этот закон поставить в повестку дня и далее Рада определится», — сказал Корниенко на совместном брифинге с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией во вторник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Ранее заместитель председателя парламентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что законопроект Бужанского о государственном языке в образовательном процессе не будут рассматривать в Верховной Раде осенью, а с началом учебного года он не будет иметь смысла.

«Поскольку до осени он (законопроект — Ред.) потеряет свою суть. Ведь с первого сентября 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла, и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады», — сказала Кравчук в эфире «Радио Свобода».

При этом она, как зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики и председатель подкомитета по вопросам информполитики, высказала мнение, что решение вынести этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады было ошибкой.

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Как сообщалось, законопроект Бужанского предлагает отменить обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке, а взамен предлагает, чтобы «перечень учебных предметов, изучаемых на государственном языке, определялся образовательной программой образовательного учреждения с учетом особенностей языковой среды».

Документ был не рекомендован профильным комитетом Верховной Рады.

Фракция партии «Европейская солидарность» и другие националистические силы в парламенте заявили, что сделают все для того, чтобы законопроект № 2362 не был рассмотрен в зале Рады.

русский язык, Максим Бужанский
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