Зеленский повезет президента на Донбасс

Президенты Швейцарии и Украины Симонетта Соммаруга и Владимир Зеленский в четверг посетят Донбасс. Об этом во вторник на совместном брифинге по итогам переговоров сообщил глава государства.
«Послезавтра мы посетим Донбасс и наших граждан в прифронтовой зоне», — сказал Зеленский.
«Для меня очень ценно и важно, — продолжил он, — когда мировые лидеры, которые приезжают в Украину, вместе со мной отправляются на Восток и видят воочию, сколько бед принесла Украине война».
По словам Зеленского, его швейцарская коллега во время переговоров подчеркнула, что правительство ее страны готово активно помогать Донбассу, в частности, в обеспечении питьевой водой путем модернизации инфраструктурных проектов. Как сказал при этом Зеленский, Швейцария является единственным государством, которое предоставляет гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим в результате войны на Донбассе по обе стороны линии разграничения.
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